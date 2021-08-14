В российском футбольном клубе прокомментировали переговоры с Нурмагомедовым

Президент «Легиона-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о фото с бойцом MMA

Президент «Легиона-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о возможном приходе в клуб российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Когда увидите Хабиба на поле? По взаимной договоренности мы ничего не можем комментировать. До 7 сентября станет ясно, ведь закроется трансферное окно. Отмечу, что существенные подвижки в этом вопросе есть», — заявил Лахиялов.

13 августа в Instagram клуба появилось фото, где Лахиялов запечатлен в компании с 32-летним Нурмагомедовым. Таким образом, «Легион-Динамо» вновь заявил о переговорах с бойцом и намекнул на его переход в команду в качестве футболиста.

В элитном раунде Кубка России «Легион-Динамо» столкнется с представителем Российской премьер-лиги (РПЛ) — «Уфой». Матч пройдет 22 или 23 сентября.