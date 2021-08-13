Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России

Участники Бетсити Кубка России по футболу 13 августа узнали своих соперников в элитном раунде турнира. Итоги жеребьевки представлены на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В элитном раунде Кубка России сойдутся представители Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды разбиты на 11 групп по три участника — в каждом трио по одному представителю дивизиона.

В частности, махачкалинский «Легион-Динамо» столкнется в рамках элитного раунда с «Уфой» из РПЛ. Матч пройдет 22 или 23 сентября. Также дагестанскому клубу предстоит матч с владикавказской «Аланией». «Легион-Динамо» пробился в элитный раунд Кубка России благодаря победам над «Спартаком» из Нальчика и «Анжи».

Ранее дагестанский клуб сообщил о переговорах с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. На фото в официальном аккаунте в Instagram спортсмен запечатлен вместе с президентом «Легиона-Динамо» Шамилем Лахияловым. Подробности возможного перехода бойца в клуб не афишируются.