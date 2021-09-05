Нурмагомедов назвал причину ухода Роналду из «Ювентуса»

Нурмагомедов о причинах ухода Роналду из «Ювентуса»: ему стало скучно в чемпионате Италии

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему форвард сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение уйти из «Ювентуса». Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен заявил, что не хотел бы раскрывать детали личной переписки, но отметил, что форвард пожаловался ему на скуку в чемпионате Италии и рассказал о желании вернуться в Англию. Нурмагомедов добавил, что сам больше любит английский футбол, чем итальянский.

2 сентября Нурмагомедов заявил, что переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» не стал для него сюрпризом. Он отметил, что португалец рассказал ему о готовящемся трансфере за месяц до его осуществления.

Роналду подписал двухлетний контракт с «Манчестер Юнайтед» 31 августа. Он выступал в составе «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.