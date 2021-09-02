Нурмагомедов заранее знал о переходе Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов: трансфер Роналду не стал для меня неожиданностью

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал переход португальца Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Р-Спорт».

32-летний Нурмагомедов заявил, что заранее узнал о готовящемся переходе от самого форварда. «Месяц назад Роналду сказал мне, что переходит в "Манчестер Юнайтед". Так что я ожидал, что сделка состоится. Для меня переход сюрпризом не стал», — отметил спортсмен. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выступил на форуме «Новое знание».

27 августа Роналду вернулся в «Юнайтед» спустя 12 лет. При этом СМИ также сообщали о переговорах 36-летнего португальца с «Манчестер Сити».

23 августа Нурмагомедов поделился мнением относительно будущего португальца. Россиянин посоветовал Роналду покинуть «Ювентус» и перейти в чемпионат Англии.

Роналду играл за «Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Вместе с «красными дьяволами» португалец трижды выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги чемпионов. В 2009-м он присоединился к мадридскому «Реалу». В Испании форвард четырежды выиграл Лигу чемпионов, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей). С 2018 по 2021 год португальский форвард защищал цвета «Ювентуса», где дважды стал чемпионом Италии.