Фергюсон рассказал о своей роли в возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о том, как он повлиял на возвращение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в английский клуб. Его слова приводит Viaplay.

Фергюсон заявил, что не хотел перехода португальца в «Манчестер Сити», поэтому предпринял определенные шаги для его возвращения в МЮ. Он пообщался с семьей Глейзеров, владеющей клубом, и дал понять, что Роналду окажет положительное влияние на молодых игроков. «Я взволнован, как и все остальные. Я ждал его дебюта вчера весь вечер. Говорю от лица всех болельщиков — это великий день для "Манчестер Юнайтед"», — подытожил тренер.

11 сентября Роналду провел первую игру после возвращения в МЮ. Команда победила «Ньюкасл» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), а португалец отметился дублем.

Нападающий выступал за «Ювентус» с 2018 года, туда он перешел из мадридского «Реала». До начала карьеры в испанском клубе Роналду с 2003 по 2009 год играл за «Манчестер Юнайтед». В английской команде португалец выступал под руководством Фергюсона. Вместе они завоевали три чемпионских титула в Англии и выиграли Лигу чемпионов.