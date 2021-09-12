Феминистки провели акцию против Роналду

Феминистская группа Level Up провела акцию против Криштиану Роналду во время 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед»-«Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщает BBC News.

Во время игры над полем стадиона «Олд Траффорд» пролетел самолет с баннером. Надпись гласила: «Верьте Кэтрин Майорге» Таким образом активистки движения решили напомнить общественности об обвинениях, выдвинутых Майорге против игрока «красных дьяволов». Женщина утверждает, что Роналду изнасиловал ее в 2009 году в Лас-Вегасе.

Сам спортсмен отрицал обвинения. В 2010 году стороны заключили соглашение о неразглашении, а за молчание Роналду заплатил Майорге 375 тысяч долларов. Как заверяют адвокаты футболиста, данная сделка «ни в коем случае не является признанием вины». По словам правозащитников, Роналду согласился заплатить, чтобы пресечь попытки разрушить его репутацию. В 2018 году Майорга попыталась возобновить дело. Как заявил ее адвокат, девушку вдохновило движение #MeToo.