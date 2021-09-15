Американская телезвезда не смогла продать дом за восемь лет

Соня Морган в 2013 году выставила на продажу дом в Нью-Йорке, но не нашла покупателя

Американская телеведущая Соня Морган оказалась вынуждена убрать объявление о продаже своей недвижимости на Манхэттене в Нью-Йорке. Звезда не смогла за восемь лет найти покупателя для объекта, сообщает New York Post.

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Морган выставила жилье на продажу в 2013 году за 9,9 миллиона долларов. Затем она несколько раз снижала стоимость и в 2015 году попыталась продать его за 7,2 миллиона долларов. Однако новый владелец не нашелся. Позже в здании провели ремонт, и в 2020 году Морган повысила цену до 8,7 миллиона долларов (более 637 миллионов рублей). В итоге найти покупателя не удалось. По предположениям, в будущем телезвезда вновь попытается продать дом.

Таунхаус занимает площадь почти в 511 квадратных метров. Там есть пять спален, шесть ванных комнат, гостиная с камином, столовая, тренажерный зал и библиотека. Дом имеет выход в сад площадью более 53 квадратных метров с фонтаном и прудом, а также просторную террасу. Особенностью дизайна служат полы, выложенные мозаикой.

Ранее стало известно, что британский актер, исполнивший роль агента 007 Джеймса Бонда Пирс Броснан не смог найти покупателя для своего особняка в городе Малибу. Владелец запросил за объект колоссальную цену в 100 миллионов долларов (на тот момент более 7,3 миллиарда рублей). Броснан пытался продать недвижимость с сентября 2020 года.