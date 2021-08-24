Дом от любимого архитектора Versace продали со скидкой

В американском Майами со скидкой продали особняк, который был спроектирован Лоренцо Кармеллини (Lorenzo Carmellini) — любимым архитектором покойного итальянского модельера Джанни Версаче. Нового покупателя для объекта искали с 2019 года, сообщает New York Post.

Покупателем оказался инвестор Джош Паткин (Josh Patkin). Он отдал за особняк 13 миллионов долларов (более 960 миллионов рублей). Изначального его хотели продать за 20 миллионов долларов, однако за два года снизили цену. На строительство поместья у Кармеллини ушло почти восемь лет. Он тесно сотрудничал с Версаче, занимаясь вместе с братом дизайном его бутиков.

Особняк площадью более 2,5 тысячи квадратных метров находится на улице 921 N Venetian Drive. В распоряжении нового владельца оказались пять спален, пять ванных комнат, кухня, столовая, бассейн и лодочный причал. Интерьер дома выполнен в светлых тонах с использованием дорогих материалов, включая каррарский мрамор и оникс. В общей сложности материалы обошлись в 6 миллионов долларов.

Ранее во Франции выставили на продажу особняк, принадлежавший дизайнерам Доменико Дольче и Стефано Габбане. Трехэтажную виллу на Лазурном берегу в коммуне Рокебрюн-Кап-Мартен тогда оценили в 17 миллионов евро (на тот момент 1,5 миллиарда рублей).