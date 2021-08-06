Дом Дольче и Габбаны выставили на продажу во Франции

Во Франции выставлен на продажу особняк, некогда принадлежавший дизайнерам Доменико Дольче и Стефано Габбане. Трехэтажную виллу на Лазурном берегу оценили в 17 миллионов евро (1,5 миллиарда рублей), сообщает Mansion Global.

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Дом расположен в коммуне Рокебрюн-Кап-Мартен неподалеку от Монако. В нем шесть спален. Продавцы в 2021 году приобрели виллу у четы звездных дизайнеров и полностью ее отремонтировали. Неизвестно, в какую сумму им обошлась покупка.

На первом этаже дома обустроены гостиная с зоной отдыха, столовая и кухня, оборудованная современной техникой. Наверху — две спальни с террасами. В особняке также есть три гостевых комнаты и кабинет. На прилегающей территории оборудованы бассейн и фитнес-зона.

Доменико Дольче и Стефано Габбана основали дом моды Dolce & Gabbana в 1985 году. Известность модельеры приобрели после того, как популярная певица Мадонна появилась в корсете от Dolce & Gabbana на Каннском кинофестивале. Весной 2021-го полиция в России завела административное дело из-за рекламных роликов в Instagram-аккаунте бренда Dolce & Gabbana с целующимися девушками. Компанию обвинили в пропаганде гомосексуальности среди несовершеннолетних.