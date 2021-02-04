Камалу Харрис раскритиковали за любовь к одежде ненавистного американцам бренда

Избранный вице-президент США Камала Харрис подверглась критике в сети за любовь к одежде ненавистного американцам модного дома Dolce & Gabbana. Информация появилась на сайте издания Independent.

56-летний политик несколько раз появлялась на публике в вещах итальянского люксового бренда. Так, например, она отправилась на прием к президенту США Джо Байдену в шерстяном джемпере марки, а на встречу с главой Минфина Джанет Йеллен Харрис пришла в сером брючном костюме и клетчатом пиджаке модного дома.

Создательница Instagram-аккаунта Kamala’s Closet («Гардероб Камалы») (на данный момент страница удалена) Виттория Виньоне (Vittoria Vignone) опубликовала серию сторис, в которых раскритиковала Харрис за выбор одежды Dolce & Gabbana. «D&G — это бренд, вокруг которого ведется много политических споров», — пояснила она.

Подписчики согласились со словами автора постов. По их мнению, вице-президент США должна перестать носить наряды Dolce & Gabbana по нескольким причинам. В частности потому, что марка не является американской, а также является люксовой. «Мне кажется, что Харрис не должна носить вещи дизайнеров других стран. К тому же она могла бы надеть более доступные бренды», — подчеркнула Виньоне.

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Кроме того, американские пользователи обратили внимание на то, что основателей модного дома Доменико Дольче и Стефано Габбана ранее обвиняли в расизме из-за рекламных роликов. В одном их них китаянка безуспешно пыталась съесть итальянскую еду китайскими палочками, а голос за кадром оставлял по этому поводу едкие комментарии.

Помимо этого, создательница страницы Kamala’s Closet подчеркнула, что упомянутые дизайнеры сотрудничали с бывшей первой леди США Меланией Трамп, в то время как другие модельеры отказывались с ней работать.

«Я бы предпочла отмечать бренды, которые выбирает Камала, и которые стоит поддерживать, а не говорить лишний раз о расистских, сексистских и гомофобных марках», — заключила Виньоне.

В ноябре 2018 года создатели Dolce & Gabbana поглумились над женщиной и разъярил китайцев. В ролике китаянка пытается съесть итальянскую еду палочками. «Dolce & Gabbana — расисты, которые даже не потрудились выучить базовые вещи о китайских клиентах. Эта реклама оскорбляет мою культуру», — писали юзеры в комментариях.