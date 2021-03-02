Глава Dolce & Gabbana выбрал российскую школьницу моделью для показа в Милане

Школьница из Екатеринбурга приняла участие в показе модного дома Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане. Информация появилась на сайте агентства новостей «Моменты».

18-летняя Александра Семенова рассказала, что, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, ей удалось получить рабочую визу и улететь в Европу. По словам россиянки, одному из основателей люксового бренда Доменико Дольче понравилась ее внешность, из-за чего он выбрал ее для участия в дефиле, которое состоялось 1 марта.

Согласно материалу, дизайнеры не проводили общий кастинг, а отбирали моделей по фотографиям. После этого они приглашали потенциальных участниц показа в офис, где просматривали их портфолио, а затем устраивали им личную встречу с главой дома Доменико Дольче.

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Известно, что дефиле прошло без зрителей из-за мер предосторожности. Семенова призналась, что в связи с отсутствием гостей «на шоу не было той энергии, за которую обычно любят показы». Несмотря на это, у нее остались положительные эмоции от работы с Доменико Дольче, поскольку он лично общался с манекенщицами и постоянно их подбадривал.

«Я получила множество положительных эмоций и на самом шоу, и после, когда смотрела фото и видео с показа», — пояснила школьница. Как сообщает издание, модель продолжает сниматься для различных журналов в Милане и в ближайшие несколько месяцев не планирует возвращаться в Россию.

В декабре российская модель снялась в рекламе Dolce & Gabbana. Звезда TikTok, известная в сети под псевдонимом 620sq, в опубликованных видео танцует с распущенными волосами на белом фоне. Ее запечатлели в черном топе в виде бюстгальтера.