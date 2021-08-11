Пентхаус для «Барби» выставили на продажу за миллионы долларов

В Лос-Анджелесе (США) выставили на продажу пентхаус, который когда-то принадлежал основателям компании Mattel, выпускающей легендарные куклы Barbie. Нынешняя собственница квартиры — дизайнер Николь Сассаман (Nicole Sassaman) оформила весь интерьер в кукольном стиле. Об этом сообщило издание New York Post.

Материалы по теме Дефилейная часть Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру Ближе к Западу. Море, свежий воздух и дешевое жилье: как россияне нашли достойную замену Сочи

Женщина выкупила квартиру у дочери создателей Mattel Рут и Эллиот Хэндлер (Ruth and Elliot Handler) Барбары Сигал (Barbara Segal) 10 лет назад. Вдохновившись историей легендарных игрушек, Сассаман превратила пентхаус в настоящее жилище Барби и Кена, а теперь продает его по цене около 10 миллионов долларов.

Квартира заполнена изготовленной по индивидуальному заказу мебелью, оригинальными светильниками. Полы в помещениях общей площадью около 300 квадратных метров сделаны из белого дуба. В гостиной оборудован необычный стеклянный винный погреб. Кухня отделана кристальным кварцем и мрамором, в ней есть раздвижная лестница. С просторного балкона открывается потрясающий вид на город и надпись Hollywood. Основная спальня оснащена гардеробной, кабинетом и роскошной ванной комнатой.

Летом 2021 года также объявили о продаже шикарного особняка, который ранее принадлежал Доменико Дольче и Стефано Габбане. Дом находится на Лазурном берегу во Франции. Недвижимость оценили в 17 миллионов евро (19,9 миллиона долларов).