Глава TikTok заприметил дом за четыре миллиарда рублей

Новый руководитель социальной сети TikTok Чу Шоуцзы предварительно договорился о приобретении дома в Сингапуре за 86 миллионов сингапурских долларов (4,6 миллиарда рублей), сообщает The Business Times.

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Особняк расположен в одном из престижных районов Сингапура, в квартале Куин Астрид Парк. Он застроен элитными жилыми комплексами, рядом работают лучшие образовательные учреждения города. Участок под домом занимает почти 3 тысячи квадратных метров. Предполагается, что устаревший коттедж, который заприметил Шоуцзы, будет реконструирован.

По данным Insider, сделка может стать самой дорогой за всю историю существования района. Руководитель одной из местных риелторских компаний рассказал изданию, что недвижимость в Куин Астрид Парк редко появляется на рынке. В настоящее время там продаются еще два лота: один за 63 миллиона сингапурских долларов (3,4 миллиарда рублей), другой с ценой по запросу.

Чу Шоуцзы был назначен главой TikTok в апреле 2021-го. Он также занимает должность главного финансового директора компании ByteDance.