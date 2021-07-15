Женщина попыталась приготовить яйца по рецепту из TikTok и получила ожоги лица

Блогерша из Великобритании приготовила яйца по рецепту из TikTok и получила ожоги лица

Блогерша из Великобритании по имени Шантель Конуэй (Chantelle Conway) рассказала о том, как попыталась приготовить яйца по рецепту из TikTok. В нескольких видео, опубликованных на ее странице, 25-летняя женщина рассказала, как в результате получила ожоги лица, и предупредила других пользователей об опасности кулинарного лайфхака. На ее историю обратило внимание издание News.com.au.

По словам Конуэй, она решила приготовить яйцо пашот в микроволновке, так как увидела этот способ в TikTok. Блогерша повторила популярный в соцсети рецепт, а затем достала яйцо из емкости с кипящей водой холодной металлической ложкой. В результате кипящая жидкость обварила ее лицо и шею.

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«Она разлилась по всему моему лицу. Это худшее, что когда-либо случалось со мной», — описала произошедшее британка. Сразу же после этого Конуэй облилась холодной водой. Позже медики сказали, что именно это спасло ее от ожогов третьей степени.

«Это было глупо с моей стороны, и я просто хочу, чтобы как можно больше людей знали о том, что может случиться, чтобы такого не произошло с ними», — предупредила Конуэй других пользователей.

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