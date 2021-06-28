Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров провела исследование по распространению 12 наиболее часто встречающихся хештегов, относящихся к тематике суицида или так называемого «Cинего кита». С конца марта по начало июня 2021 года эсперты проверяли крупнейшие платформы, среди которых «ВКонтакте», Instagram, Facebook и другие. В итоге TikTok признали лидером по распространению контента о суициде, сообщают «Известия».

Глава ассоциации Владимир Зыков рассказал, что в TikTok нашли более 1,7 тысячи роликов, посвященных суицидальной тематике и группам смерти. Вовлеченность таких видео составила более 580 тысяч человек: пользователи сервиса ставили лайки, писали комментарии и делились таким контентом, объяснил эксперт. При этом в пресс-службе TikTok заявили, что безопасность служит «абсолютным приоритетом» сервиса.

Показатель TikTok стал максимальным среди прочих крупных площадок. В ассоциации забеспокоились в связи с результатами исследования и обратились в Роскомнадзор с просьбой «принять меры к иностранным соцсетям в связи с неудовлетворительной работой по борьбе с суицидальными настроениями». Ведомство подтвердило, что получило документ, и заявило, что уже рассматривает его.

Ранее два российских подростка по очереди покончили с собой в одном и том же месте. В телефоне девушки следователи нашли предсмертное видео, в котором она призналась, что состоит в группе «Синий кит» и выполняла задания «куратора». В видеозаписи она предупредила, что будет волна самоубийств.