Депутат Госдумы записал в TikTok проповедь о боге и геях

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков разместил в TikTok видео, на котором читает Библию и критикует ЛГБТ-сообщество. Видео уже удалено из его профиля, его опубликовало агентство URA.RU в своем Telergam-канале.

«"И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их". Но не создал господь бог педерастов и лесбиянок», — проповедует Ильтяков в ролике, после чего демонстрирует обложку Библии.

В разговоре с изданием «Подъем» Ильтяков рассказал, что его ролик заблокировали не только в TikTok, но и в Facebook. По его словам, он считает педерастию заболеванием и своими роликами способствует «народосохранению».

«Педерастия — это заболевание. Я ко всем с уважением отношусь, но считаю это заболеванием и изменением замысла божия. Это люди, увлеченные бесами и демонами. Я ничего лишнего не сказал, ни в коем случае никого не оскорблял. Я же не сказал "п****с", это уже оскорбление», — сказал депутат.

Ильтаков добавил, что намерен пообщаться с раввином и имамом, чтобы записать другие видео.