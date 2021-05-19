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Богослов потанцевал в гей-клубе с парнем под «Плачу на техно» и попал на видео

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Мужчину, похожего на российского богослова и философа Кирилла Кожурина, сняли на видео в гей-клубе танцующим с парнем под песню «Плачу на техно». Ролик опубликовал Telegram-канал «Мурзилка».

На кадрах видно, что на мужчине, похожем на Кожурина, сидит молодой человек, который двигается под музыку и задирает на себе рубашку. В какой-то момент предполагаемый богослов целует его в живот.

В следующем кадре видно, что мужчина посадил юношу себе на плечи. На этом запись заканчивается.

В апреле сообщалось, что в Бурятии задержали помощника пастора евангелистской церкви, подозреваемого в совращении детей. Известно, что мужчина примкнул к общине после освобождения из тюрьмы, в которой отбывал наказание за убийство. Выяснилось, что он совращал малолетних девочек, пользуясь разрешением пастора на общение с детьми и обучение их Библии. Количество его жертв неизвестно.


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