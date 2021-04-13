Дьякона-евангелиста в России заподозрили в совращении детей

В Бурятии задержали помощника пастора евангелистской церкви, подозреваемого в совращении детей. Россиянин примкнул к общине после освобождения из тюрьмы, где он отбывал наказание на убийство. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, подозреваемый Н. Агарков заручился доверием пастора в небольшом селе, после чего стал дьяконом. Через некоторое время правоохранители заподозрили мужчину в мошенничестве с микрозаймами. В ходе проверки выяснилось, что дьякон совращал малолетних девочек, пользуясь тем, что пастор разрешил ему общаться с детьми, наставлять их и изучать с ними Библию.

В телефоне мужчины обнаружили непристойные фотографии, на которых запечатлена девочка 2014 года рождения. Точное количество жертв предполагаемого педофила неизвестно. Произошедшее вызвало недоверие у местных жителей к самой евангельской церкви, приютившей бывшего преступника и разрешившей ему общаться с детьми.

Ранее было завершено расследование и направлено в суд дело о растлении 53 мальчиков настоятелем и звонарем храма в Еврейской автономной области (ЕАО). 39-летнего обвиняемого иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) в растлении мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет заподозрила местная жительница. У священника был помощник, 26-летний звонарь Сергей Моос, с которым, как считает следствие, они вместе совращали детей с 2007 года.