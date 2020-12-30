На российского священника и звонаря завели 16 дел о растлении детей

В Еврейской автономной области на настоятеля храма святого пророка Ильи и звонаря прихода завели 16 уголовных дел о растлении детей. Об этом в среду, 30 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По информации издания, пострадавшими являются 14 школьников в возрасте от 12 до 16 лет. Всего следователи собрали около 20 эпизодов преступной деятельности российского священника и помогавшего ему звонаря, начиная с 2007 года. Подозреваемые занимались растлением детей как в России, так и во время зарубежных поездок. Следователям известно как минимум об одном таком эпизоде, случившемся во время поездки в Китай.

В ноябре региональное издание «Набат», сообщало об аресте подозреваемых в преступлении, предусмотренном статьей 135 УК РФ («Развратные действия организованной группой») до 23 января 2021 года. По информации издания, священник работал учителем в одной из средних школ региона и имел возможность общаться с широким кругом несовершеннолетних.

18 декабря сообщалось, что в Мордовии по подозрению в издевательствах и сексуальном насилии над детьми задержали 56-летнего местного жителя. Издевательства над детьми продолжались с 1996-го по 2020 год.