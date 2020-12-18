Российского священника задержали за издевательства и насилие над детьми

В Мордовии по подозрению в издевательствах и сексуальном насилии над детьми задержали 56-летнего местного жителя. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с 1996 по 2020 год подозреваемый избивал, лишал пищи и сна своих несовершеннолетних детей. Всего у мужчины воспитывалось 12 детей — шесть своих и столько же приемных. По данным издания «Известия Мордовии», речь идет о российском священнике Сергее Смолякове, являвшемся настоятелем Никольской церкви в Чамзинском районе республики.

От действий подозреваемого в одинаковой степени страдали как родные, так и приемные дети. Одна из дочерей сообщила следствию, что отец дважды совершал в отношении нее действия сексуального характера в возрасте 6 и 13 лет. В сентябре текущего года семья ездила в Абхазию, где подозреваемый оставил двух детей в одном из храмов якобы на перевоспитание.

Сейчас пропавших в Абхазии детей ищут отправленные в командировку сотрудники республиканского МВД и СКР. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание») и статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Также следователи намерены дать оценку действиям сотрудников органов опеки и попечительства. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).