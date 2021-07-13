Девушка сходила в ночной клуб и предупредила об опасности

Блогерша из США сходила в ночной клуб и столкнулась с тем, что ее пытались отравить

Блогерша из США под ником @aili.likes.adventure рассказала о том, как неудачно сходила с подругой в ночной клуб. В ролике, опубликованном в TikTok, она сообщила, что ее пытались отравить, и предупредила других девушек об опасности.

По словам героини истории, когда они с подругой были в ночном клубе, к ним подошел мужчина и предложил угостить их напитками. Девушки отказались, однако мужчина и его приятель продолжили пытаться познакомиться. Автор видео подчеркнула, что незнакомцы были крайне настойчивы. Ближе к концу вечера мужчины все-таки дали им напитки.

«Моя подруга сразу же начала пить, и, когда я приложила стакан к своим губам, в моей голове прозвучал голос, который четко сказал: "Не пейте"», — поделилась @aili.likes.adventure. Девушка поверила интуиции, подсказывающей, что пиво отравлено, и предложила напиток одному из мужчин. Он отказался попробовать его первым, поэтому автор истории сказала, что им нужно срочно уйти.

В тот же момент блогерша увидела, что подруга, которая несколько минут назад танцевала и связно разговаривала, мгновенно опьянела. Уходя из заведения, рассказчица заметила, что мужчины продолжили следить за ней и ее подругой. Однако в итоге девушки дождались такси и благополучно добрались домой. В конце видео блогерша призвала девушек быть осторожнее и всегда доверять своей интуиции.

Пользователи в комментариях поддержали ее. «Это так страшно, надеюсь, вы сможете выдвинуть обвинения», — написал юзер @noelmulk0, «Я так рада, что ты в порядке! Мне 26, и я еще ни разу не была в клубах и барах, так как боюсь, что со мной случится подобное», — поделилась djhayt. Также пользователи советовали позвонить в бар и найти отравителей по камерам.

