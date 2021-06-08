Женщина отравила подругу глазными каплями и украла у нее миллионы рублей

37-летнюю жительницу Уокешо, штат Висконсин, обвинили в отравлении больной подруги глазными каплями. Как сообщает издание The Washington Post, подозреваемая перевела со счетов убитой сотни тысяч долларов (десятки миллионов рублей).

Джесси Р. Курчевски (Jessy R. Kurczewski) вместе с матерью ухаживала за подругой, чье имя не называется. Девушка страдала от неизвестной болезни, и за ней требовался постоянный присмотр.

3 октября 2018 года Курчевски вызвала полицию на домашний адрес подруги, сообщив, что нашла больную в бессознательном состоянии. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвую девушку в кресле с раздавленными таблетками на груди и несколькими пузырьками от лекарств рядом.

Американка сообщила полиции, что девушка могла покончить жизнь самоубийством. Также Курчевски заявила, что она была единственным другом погибшей и по совместительству ее доверенным лицом.

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Сначала полиция приняла версию женщины, но результаты вскрытия и анализы химико-токсикологического исследования погибшей насторожили следствие: в крови девушки было обнаружено высокое содержание веществ, используемых в составе глазных капель. Они безопасны при введении в глаза, но ядовиты при попадании внутрь.

Когда Курчевски сообщили результаты токсикологического теста, женщина рассказала, что ее подруга покупала глазные капли оптом и употребляла их с водкой.

Позже подозреваемая изменила показания, сказав, что она дала погибшей бутылку воды с высоким содержанием глазных капель по ее просьбе. Курчевски добавила, что у нее были улики, подтверждающие, что жертва сама попросила бутылку. Однако полиция не нашла никаких доказательств этой версии.

Помимо обвинений в убийстве Курчевски были предъявлены обвинения в хищении 290 тысяч долларов (21 миллиона рублей) со счетов погибшей. В полиции считают, что женщина могла перевести больше 130 тысяч долларов (девяти миллионов рублей) с помощью поддельных чеков в рамках более крупной мошеннической схемы.

В настоящее время Курчевски содержится в тюрьме округа Уокешо в ожидании слушаний, которые пройдут 25 июня 2021 года. Подозреваемой запрещено работать сиделкой, посещать казино и покупать или использовать глазные капли без рецепта.

По словам сокамерницы Курчевски, во время нервного срыва женщина призналась, что это она убила потерпевшую, но якобы та ей за это заплатила.