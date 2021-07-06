Отдыхавший в Турции турист съел бутерброд с сыром на обед и остался парализован

Отдыхавший в Турции турист из Шотландии съел бутерброд с сыром на обед и остался парализован ниже шеи. Об этом пишет The Sun.

71-летний Малькольм Браун (Malcolm Brown) и его жена отправились в отпуск в Турцию в сентябре прошлого года. В один из дней отдыха они обедали вместе со своими друзьями — туристы ели бутерброды с сыром, после чего Браун и один из его приятелей отравились. Когда мужчина вернулся в Шотландию, его здоровье ухудшилось — после недельного недомогания Браун начал чувствовать «покалывания» в пальцах рук и ногах.

«Дела становились все хуже — самое страшное было не понимать, что происходит. Никогда не думал, что подобное может произойти со мной», — поделился воспоминаниями Браун.

Позже у мужчины стало пропадать зрение и способность двигаться — он не мог самостоятельно ходить, одеваться и есть. В итоге путешественника доставили в больницу Эдинбурга, где ему диагностировали синдром Гийена-Барре, редкое аутоиммунное заболевание.

Браун и его жена считают, что в его заболевании виноват сыр, который они купили в местном супермаркете на отдыхе — после обеда отравились только мужчины, супруга туриста не ела бутерброды.

«Я много думал, возьми я другую упаковку сыра, меня бы здесь никогда было... Но человек должен принимать тот вызов судьбы, который ему был брошен», — считает шотландец.

Как отмечают врачи, синдром возникает после инфекции, например, пищевого отравления — тогда иммунная система по ошибке атакует нервную систему. Восстановление организма занимает от 12 до 18 месяцев. Сейчас Браун начинает возвращаться к прежней жизни — он уже может сидеть в инвалидном кресле. Его семья надеется, что он вернется домой из больницы через месяц.

«Я не мог даже подумать, что на лечение уйдет так много времени. Но я позитивный человек и не чувствую депрессии или жалости к себе», — заявил Браун.

Ранее в июле 2019 года турист покатался в аквапарке и остался парализованным. При входе в воду отдыхающий наклонил голову вперед и сломал шею — когда он пришел в себя, то сказал, что не чувствует ног.

