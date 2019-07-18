Турист покатался в аквапарке и остался парализованным

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23-летний британский турист Дэвид Бриффот сломал шею, съехав с горки в аквапарке головой вперед. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в аквапарке Aqualandia в испанском городе Бенидорм 8 июля, но видео несчастного случая было опубликовано только сейчас.

Молодой человек отдыхал в Испании со своей девушкой Пенни Бристоу. Пара решила вместе съехать головой вперед с параллельных водных горок на матрасе.

При входе в воду Бриффот наклонил голову вперед и сломал шею. Бристоу съехала в воду благополучно. Когда британец пришел в себя, то сказал, что не чувствует ног.

Сейчас молодой человек находится в палате интенсивной терапии больницы Аликанте. Он подключен к аппарату жизнеобеспечения. По словам врачей, Бриффот больше никогда не сможет ходить.

Бриффоту предстоит операция по трахетомии, чтобы он смог самостоятельно дышать. Кроме того, в его позвоночник установят два болта.

Семья пострадавшего начала краудфандинговую компанию, в ходе которой надеется привлечь 75 тысяч фунтов на лечение.

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