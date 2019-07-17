Повредивший позвоночник на курорте россиянин застрял в Тунисе

Житель Ханты-Мансийского автономного округа Александр Воробьев травмировал позвоночник во время отдыха в Тунисе и не может вернуться в Россию. Об этом сообщает «Ура.ру».

Россиянин получил травму в отеле на острове Джерба, когда прокатился на водном аттракционе.

Жена пострадавшего Наиля Воробьева обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. По словам женщины, ее муж находится в тяжелом состоянии в реанимации и нетранспортабелен. Путевка заканчивается 17 июля. Воробьева обращалась в российское посольство в Тунисе, но представители дипмиссии заявили, что ничем не могут ей помочь.

По информации издания, в соцсетях начался сбор средств на перевозку семьи Воробьевых в Россию бортом санитарной авиации. Это обойдется в 1,3 миллиона рублей.

В июне этого года турист из Великобритании прыгнул с балкона отеля на Майорке и соврал, что поскользнулся возле бассейна, чтобы получить страховую компенсацию.

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