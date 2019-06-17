Турист прыгнул с балкона и захотел нажиться на сломанных ребрах

dailymail.co.uk

Турист из Великобритании прыгнул с балкона отеля на Майорке и соврал, что поскользнулся возле бассейна, чтобы получить страховую компенсацию. Его историю опубликовало издание Daily Mail.

После падения британец сломал ключицу и несколько ребер и попал в госпиталь. Он потребовал, чтобы отель оплатил его больничный счет в размере 33 тысяч евро (2,4 миллиона рублей), заявив, что получил травмы, когда поскользнулся возле бассейна.

Тем не менее страховщикам удалось установить истинную причину его падения благодаря видеозаписи, опубликованной в сети. На ней видно, как молодой человек прыгает с балкона на дерево и падает на землю.

Обратились ли менеджеры отеля в полицию после инцидента — пока неизвестно.

В декабре 2018 года другой британский турист принял наркотики и выпрыгнул с балкона апартаментов на острове Гран-Канария (Испания). 28-летний мужчина упал на автомобиль и разбил лобовое стекло, однако получил лишь незначительные травмы.

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