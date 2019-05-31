Лопнувшее в ресторане турецкого отеля стекло покалечило российскую девочку

Российская девочка упала с балкона отельного ресторана в Турции и порезалась разбившимся стеклом. Об этом ее отец Владислав Копица рассказал телеканалу «360».

По словам туриста, его дочь вышла на балкон ресторана, который находится на втором этаже гостиницы, и облокотилась на стекло. Когда она начала отходить от него, стекло лопнуло. Ребенок упал на осколки.

Девочку отвезли в больницу, где оказали первую медицинскую помощь и зашили раны. Поскольку у семьи была страховка, отель заплатил за лечение, однако в качестве компенсации россиянам предложили ужин в ресторане и беседку на берегу моря.

Копица возмутился такой компенсации, но руководство отеля предупредило, что если он подаст на гостиницу в суд, они подадут ответный иск за несоблюдение правил безопасности.

Ранее в мае камера видеонаблюдения, установленная в отеле, засняла падение пятилетней девочки-лунатика с балкона 11-го этажа. Ребенок пролетел больше 30 метров и выжил. От удара о землю девочка сломала руку и ноги. Ее срочно доставили в госпиталь.

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