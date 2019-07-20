Застрявшего в Тунисе парализованного сибиряка доставили в Москву

Застрявшего в Тунисе парализованного сибиряка доставили для лечения в Москву. Об это сообщает РИА Новости.

Мужчину доставили в Москву самолетом в сопровождении специализированной бригады медиков. Все расходы взяла на себя компания «Газпром межрегионгаз», в которой работает пострадавший, а также страховая компания «Согаз».

В настоящий момент мужчина находится в Федеральном медицинском биофизическом центре имени А.И. Бурназяна. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

17 июля появилась информация о том, что житель Ханты-Мансийского автономного округа Александр Воробьев травмировал позвоночник во время отдыха в Тунисе и не мог вернуться в Россию. У его семьи не было денег на транспортировку пострадавшего в Россию. В социальный сетях начался сбор средств для того, чтобы вернуть мужчину на родину. Нужно было собрать 1,3 миллиона рублей.

Ранее в июле 23-летний британский турист Дэвид Бриффот сломал шею, съехав с горки в аквапарке головой вперед. Инцидент произошел в аквапарке Aqualandia в испанском городе Бенидорм

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