Блогерша раскрыла обман друзей парня и прославилась в сети

Блогерша под ником Snowwolf_JKU опубликовала видео, на котором проверила друга своего парня Джека и раскрыла его обман. Ролик быстро набрал вирусную популярность, прославив авторшу в сети. Видео было опубликовано в TikTok 11 мая, однако издание The Mirror обратило на него внимание только 8 июля.

На видео девушка сообщила возлюбленному, что не доверяет его друзьям. Она достала телефон и предложила позвонить одному из них, чтобы объяснить причину.

Девушка набрала номер друга по имени Джек и спросила, с ним ли сейчас ее парень. «Да, а что?» — мгновенно ответил Джек. При этом в действительности возлюбленный сидел прямо рядом с блогершей. Тогда Snowwolf_JKU попросила передать парню трубку, но Джек соврал, что тот находится с другой стороны двора.

За два месяца видео набрало почти два с половиной миллиона просмотров. «Джек отличный друг», — написал в комментариях юзер с ником IamTommyBoy3. Другой пользователь посоветовал возлюбленному блогерши бросить ее.

Ранее еще одна блогерша придумала способ подтвердить неверность партнера. В комментариях к ее посту пользователи посчитали предложенное решение гениальным.