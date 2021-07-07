Девушка придумала гениальный способ подтвердить неверность партнера

Пользовательница TikTok с ником jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0 опубликовала видео о том, как заподозрила мужчину в неверности. Она придумала способ подтвердить его измену, в комментариях многие посчитали ее решение гениальным.

Девушка объяснила, что познакомилась в баре с молодым человеком, который пригласил ее к себе домой. Автор ролика согласилась, однако затем увидела в его ванной средства женской гигиены. Посчитав это подтверждением того, что у мужчины есть партнерша, jdidnbbnjnsbbbrjdididhd0 решила оставить тайную записку.

Блогерша взяла листок бумаги и ручку, написала фразу «Девчонка, он тебе изменяет» и спрятала его внутри упаковки с прокладками. «Дамы, если вы это смотрите, считайте это знаком того, что надо всегда держать блокнот и ручку на холодильнике», — добавила автор видео.

Ролик посмотрели около двух миллионов раз. В комментариях мнения разделились: одни поддержали действия девушки, другие засомневались в обоснованности подтверждения измены. «Я считаю, что это гениально, уж извините, но думаю, что стоило написать больше деталей, на случай, если он невиновен!» — написал один из них. Также юзеры указали на то, что некоторые мужчины оставляют в ванной средства женской гигиены для соседей по квартире или подруг.