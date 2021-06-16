Девушка узнала о многочисленных изменах парня и придумала «дикий способ мести»

Блогерша под ником @ceo.liv поделилась историей подписчицы, которая решила разорвать отношения со своим парнем, узнав о его многочисленных изменах, и отомстить неверному партнеру. Придуманный ею способ, который описан в TikTok-видео, многие пользователи сети признали «диким».

В подарок на годовщину отношений девушка заказала в ювелирном магазине колье. Она попросила выгравировать на одной стороне знаменательную дату, а на другой — имена тех, с кем мужчина ей изменял. Мстительница пообещала отдать подарок неверному возлюбленному в присутствии членов его семьи.

За два дня ролик набрал более 3,4 миллиона просмотров. Зрители оценили идею мести и попросили блогершу записать процесс передачи подарка на видео. Нашлись и те, кому замысел девушки пришелся не по душе.

«Я бы не стал тратить деньги впустую. Лучше пойти пообедать и получить от него подарок, а потом расстаться. Это дико», — заметил один из комментаторов.

Ранее американский комик Мэтт О'Брайен (Matt O’Brien) придумал, как отомстить соседям, которые слишком громко включают музыку.