Женщина узнала настоящую причину развода брата и попыталась выселить его

30-летняя женщина поделилась на Reddit историей о том, как выяснила настоящую причину развода своего старшего брата. Оказалось, что мужчина соврал ей, чтобы выставить себя в выгодном свете и получить ее поддержку. Узнав правду, рассказчица решила занять сторону бывшей жены брата, поругалась с родственником и попыталась выселить его из дома.

Автор поста сообщила, что брат позвонил ей около двух недель назад и сказал, что жена разводится с ним из-за денег. Женщина разрешила родственнику на время переехать к себе, а также помогла ему найти хорошего адвоката для развода.

Рассказчица добавила, что в браке у брата родилась дочь. 12-летняя девочка страдает от хронического заболевания кишечника. Она получает специальные инъекции, сразу после которых чувствует себя плохо — в эти моменты ей нужна помощь взрослых.

Недавно героине истории пришлось сидеть с племянницей. Девочка призналась, что ей намного приятнее, когда с ней сидит тетя, а не отец. Она пожаловалась на то, что недавно отец ушел гулять с друзьями, хотя должен был присматривать за ней после инъекции — в тот день девочке стало очень плохо, пока она была одна. В целом же рассказчица узнала от племянницы, что ее брат часто был безразличен к состоянию собственного ребенка. Позже домой пришла мать девочки и подтвердила все, что сказала ее дочь.

Из-за этого автор поста вышла из себя. Вернувшись домой, она накричала на брата, сказала, что больше не будет помогать ему с юридическим расторжением брака, пожелала, чтобы он получил как можно меньше после развода, и попросила выселиться из ее дома. Мужчина же в ответ на это сказал сестре, что она не представляет, насколько тяжело жить с больным ребенком, и что она повела себя как плохой человек. После этого героиня истории задумалась, правильно ли она поступила, и попросила пользователей Reddit поделиться мнениями.

В комментариях многие встали на сторону рассказчицы. «Он — родитель, он не может отказаться от помощи ребенку, потому что это тяжело. Он должен просто смириться с этим», — написал один из пользователей и назвал чувства брата женщины неуместными. «Ты абсолютно права. Дети всегда должны быть на первом месте», — добавил другой. Некоторые также призвали женщину гордиться собой, потому что в этом конфликте она смогла занять правильную сторону.