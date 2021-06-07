Мать решила постоянно следить за взрослой дочерью и разозлила пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником Independent_Box_7876 объявила дочери, которая находится на пороге 18-летия, что намерена продолжить использовать функцию родительского контроля даже после ее совершеннолетия. Желание матери спровоцировало ссору в семье и разозлило пользователей сети. Женщину отчитали и предупредили об опасности такого подхода в общении с дочерью.

37-летняя рассказчица пояснила, что настройки родительского контроля установлены на телефонах троих ее детей, включая 17-летнюю дочь. Через полгода ей исполнится 18, однако мать, несмотря на недовольство дочери, собирается продолжить следить за ее смартфоном.

Родительский контроль предполагает, что подросток не может находиться в определенных приложениях дольше установленного времени, а около 20:00 на телефоне автоматически перестает работать интернет. Женщина заверила, что крайне редко отключает доступ к приложениям и интернету вне этих настроек, и только в качестве наказания за провинности.

Дочь настояла на том, что ей необходим неограниченный доступ к интернету, так как вскоре она пойдет в колледж. В связи с этим мать согласилась изменить часть условий, но систему решила оставить в силе. Подросток посчитала, что с ней обращаются как с ребенком и поругалась с матерью, а также задумалась об отъезде из родительского дома.

Пост вызвал отклик со стороны сообщества. Пользователи Reddit оставили под ним несколько сотен комментариев. Многие посчитали поведение дочери обоснованным. «Вы и правда видите в ней ребенка и контролируйте ее. Это отвратительно. Она — взрослый человек, которому везде наставили указателей, что и как делать», — констатировал FatherAndrew. Некоторые отметили, что такой подход опасен для подростка, поскольку в случае проблем поздно вечером она не сможет ни с кем связаться.