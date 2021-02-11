Парень рассказал брату правду об отце и случайно разрушил семью

25-летний парень рассказал 19-летнему брату, с которым не общался последние пять лет, правду о его отце и случайно разрушил их семью. Своей историей он поделился на Reddit.

Автор поста объяснил, что у них с братом общая мать и разные отцы. По словам рассказчика, отчим всегда недолюбливал его. После рождения его родного сына это стало еще более очевидно, отметил герой истории.

Он уточнил, что его мать и отчим развелись, когда ему было восемь лет. Рассказчик остался с матерью, а опеку над его младшим братом разделили оба родителя. Автор поста подчеркнул, что они с братом были друзьями и с удовольствием проводили время вместе.

Пять лет назад их мать умерла. После этого бывший отчим пользователя Reddit запретил ему общаться с младшим братом. Парень подчеркнул, что неоднократно пытался приходить в гости и писать в соцсетях, однако отец подростка не пускал его и блокировал.

Недавно брат рассказчика сам связался с ним. Они встретились впервые за пять лет. Во время разговора парень признался, что долго не мог простить старшего брата за то, что тот пропал из его жизни после смерти матери.

«Я так разозлился, что отчим сказал моему брату, будто я не хотел быть рядом с ним, хотя на самом деле именно это я и пытался делать», — признался автор поста и добавил, что рассказал родственнику правду о его отце. В частности, он сообщил, что отчим всегда недолюбливал его и что именно из-за него они не общались в течение пяти лет.

Шокированный историей младший брат ушел из дома, а несколько дней спустя сообщил, что съехал от отца и живет у друга. При этом другие родственники ополчились против автора поста: они обвинили парня в том, что он разрушил семью, и пристыдили его, заявив, что правда не принесет его младшему брату ничего хорошего.

Однако в комментариях на Reddit пользователи поддержали автора поста. «Просто нелепо, что они хотят, чтобы ты подыгрывал их лжи, в которой ты выглядишь плохим и безразличным братом. Его отец сам во всем виноват», — написал Artemis667. «Ты просто сказал ему правду. Ты сказал это, потому что он был дезинформирован, а ты хотел восстановить отношения», — прокомментировал историю другой пользователь. Многие также обратили внимание рассказчика на то, что отношения брата с отцом разрушил не он, а та ложь, которую мужчина рассказывал ему в течение пяти лет.