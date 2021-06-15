Комик нашел универсальный способ отомстить громким соседям

Американский комик Мэтт О'Брайен (Matt O’Brien) придумал, как отомстить соседям, которые слишком громко включают музыку. Свой универсальный способ он описал в TikTok-ролике, который набрал более 10 миллионов просмотров всего за пару дней.

О'Брайен нашел динамик соседей в списке доступных bluetooth-устройств на своем компьютере. После этого он решил записать песню, посвященную жителям квартиры, расположенной над его жилищем.

Мужчина наложил слова «Выключите музыку» на классическую композицию «В пещере горного короля» норвежского композитора Эдварда Грига. Комик включал получившуюся песню на bluetooth-колонке соседей каждый раз, когда те перебарщивали с громкостью музыки.

Многие зрители оказались в восторге от идеи О'Брайена. Они отметили, что возьмут способ мести комика на вооружение, потому что их соседи тоже часто включают музыку слишком громко.