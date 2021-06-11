Бывший возлюбленный Бузовой устроил скандал в эфире «Дома-2»

Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) устроил скандал в эфире реалити-шоу «Дом-2» на лобном месте. Как сообщает Starhit, у нового ведущего случился конфликт с одной из участниц телепроекта.

Отмечается, что Дава раскритиковал рассуждения Кристины Лясковец, которая пытается построить отношения с Глебом Малмыгиным. Обсуждая их очередное расставание с Глебом, участница не смогла объяснить, какие чувства испытывает к возлюбленному.

«Я пришла сюда, чтобы узнать его. Но у меня нет никаких чувств пока», — сказала Лясковец, чем разозлила ведущего. Манукян в ответ заявил, что ей нужно вести себя адекватно. «Мы здесь обсуждаем отношения. Ты пришла сюда, чтобы выпендриваться? Если нет, то разговаривай нормально. Я не понимаю разговоров в таком тоне», — сказал Дава.

В итоге конфликт не закончился, Дава перестал обращать внимание на участницу и продолжил разбираться со взаимоотношениями остальных участников телепроекта.

Ранее сообщалось, что Дава провел первый эфир в роли ведущего перезапуска «Дома-2» на канале «Ю». Блогеру рассказали, что у него есть поклонница на проекте — 40-летняя Наталья Роинашвили.