Бывший возлюбленный Бузовой в первом эфире на «Доме-2» отказал поклоннице

Бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян (Дава) провел первый эфир в роли ведущего перезапуска реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю». Как сообщает Starhit, он подшутил над одной из участниц проекта.

В эфире Манукяну рассказали, что у него есть поклонница — 40-летняя Наталья Роинашвили. «У нас неоднократно такое случалось, что ведущие начинали встречаться с участниками. Ты готов пойти на такое, если Наталья начнет за тобой ухаживать?» — спросил Даву Глеб Клубничка.

Новый ведущий в мягкой форме отказал поклоннице в симпатии. Он ответил, что девушка может проявить симпатию, но не более того, а инициировать отношения должен мужчина.

Манукян стал одним из основных ведущих «Дома-2». Планировалось, что перезапуск реалити будет вести Бузова, но в апреле она отказалась от продолжения участия в проекте. Неофициально утверждалось, что против перехода ведущей могли выступить на ТНТ.