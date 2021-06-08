Ургант высмеял наряды звезд на премии «Муз-ТВ»

Ведущий Первого канала Иван Ургант высмеял российских звезд, посетивших музыкальную премию «Муз-ТВ». В эфире шоу «Вечерний Ургант» он в том числе обсудил наряды блогера Дани Милохина и рэпера Моргенштерна. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

«Только-только закончился ПМЭФ, а эстафету яркого, запоминающегося шоу подхватила премия "Муз-ТВ". Участники одни и те же — вот Даня Милохин. Он был интеллигентным парнем, простым рабочим тиктокером. Но вот один раз съездил на экономический форум — и нахватался ерунды от экономистов», — отметил ведущий, комментируя наряд блогера.

Посмотрев снимок, как Милохин общается с одним из ведущих премии Дмитрием Нагиевым, Ургант отметил: «Нагиев думал, что одновременно разговаривает и с мужчиной, и с женщиной. А Милохин удивляется, почему этот мятый пододеяльник разговаривает с ним». Также шоумен пошутил, что если этот снимок с блогером увидит ведущий Первого канала Александр Гордон, то поймет, что может вести шоу «Мужское и женское» в одиночку.

Ургант поделился впечатлениями и от появления певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы (Давида Манукяна) с еще несколькими мужчинами. «Зато есть ответ, кто будет вести программу "Мужское и мужское". Филипп молодец, сделал провокацию. Это же выглядит как свадьба», — подметил Ургант.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Рэп-исполнитель Моргенштерн на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света»

«Всю эту идиллию разрушил Моргенштерн. Он за своей наградой за лучший клип выехал на сцену на инвалидной коляске и где-то зацепился пиджаком. Тимати вез его, как будто это римейк фильма "1+1". Тоже чернокожий парень ухаживает за богатым инвалидом», — заключил телеведущий.

Ранее Ургант высмеял участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ироничной манере он высказался о предпринимателях, которые тратят большие суммы денег, чтобы рассказать другим об экономии.