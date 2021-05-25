Ургант высмеял встречу Кирокова с победителями «Евровидения»

Телеведущий Иван Ургант высмеял российского певца Филиппа Кирокова, который продюсировал на «Евровидении» представительницу от Молдавии певицу Наталью Гордиенко. Он прокомментировал присутствие музыканта на конкурсе в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Ведущий пошутил о встрече Киркорова с победителями конкурса, участниками итальянской рок-группы Måneskin.

По словам Урганта, после финала Киркоров показал коллективу из Италии свое выступление на «Евровидении» 1995 года.

«Судя по тому, как они долго и увлечено смотрели, все-таки они приняли наркотики», — сказал телеведущий. Он также пошутил о действиях Киркорова и его подопечной Гордиенко: «Пока Филипп отвлекает итальянцев, певица из Молдавии роется в их вещах».

Ранее 24 мая солист итальянской группы Måneskin, победившей на «Евровидении», сдал тест на наркотики: в его анализах не обнаружили следов наркотических веществ. Причиной тестирования стал видеоролик, после которого Дамиано заподозрили в употреблении наркотических веществ.

Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришел в студию программы «Вечерний Ургант», чтобы «торжественно закрыть» телешоу. Ургант заявил, что спустил флаг телешоу с Останкинской телебашни, а политик сцепил две части красной ленточки и опустил рубильник. После этого он пригласил Урганта вступить в ЛДПР.