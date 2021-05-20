Маэстро Понасенков раскрыл закулисье съемок на Первом канале

Публицист Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, рассказал, что ночью перед записью шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале ему позвонили и попросили спеть песню Ride It британца Джея Шона. В интервью «Московскому комсомольцу» историк ответил на критику своего вокала, а также раскрыл закулисье съемок.

Понасенков заметил, что сначала отказывался петь, и передумал лишь после того, как узнал, что специально для него ведущий передачи Иван Ургант сам переложит песню в романсовом элегическом стиле. Отмечается, что короткие ролики под эту композицию с гуляющем по паркам Понасенковым стали крайне популярны в TikTok. «Ужасная музыка, я ее уже слышать не могу, это не мой стиль», — подчеркнул публицист.

Историк пояснил, что хотел отрепетировать свое выступление, но все пошло не по плану. «Телевидение такая штука, что если надо, то можно и поразвлекаться. И все, что вы видели в эфире, произошло, что называется, онлайн», — рассказал он.

Маэстро также подчеркнул, что критики его вокала «забыли, как звучит голос, не обработанный современными техническими средствами». «В суете телевидения, когда тут говоришь, тут вскакиваешь, все это в сорок градусов жары, вообще-то не поют», — заметил он. Историк заключил, что «ублюдочная эпоха на телевидении» не имеет других вариантов, поэтому нужно было исполнять композиции в тех непростых условиях.

Эпатажный историк-эстет, автор монографии о войне 1812 года, Понасенков стал гостем «Вечернего Урганта» в выпуске от 17 мая. За время общения с ведущим он представил свою книгу, обсудил общение в интернете и хейтеров, объяснил популярность роликов с его участием, а также рассказал о своих перстнях. Под аккомпанемент группы «Фрукты» он исполнил арию герцога Мантуанского из оперы Джузеппе Верди «Риголетто».