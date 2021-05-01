«Маэстро» Понасенков снялся в популярной передаче и удивил всех

Историк Евгений Понасенков снялся в анонсе передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Зрители решили, что игру «маэстро» не повторить ни Дмитрию Хрусталеву, ни Ивану Урганту. Об этом сообщает Medialeaks.

Последний выпуск передачи в апреле сопровождался минутным роликом с участием Понасенкова. На видео ведущие, одетые в строгие костюмы, прогуливаются по лесу, прислушиваются к деревьям, смотрят в небо. Внезапно в кадр попадает историк, для которого подобная манера прогулки уже привычна. Гостями выпуска также стали Филипп Киркоров, Александр Ревва и певица MARUV.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев выступил с критикой историка Евгения Понасенкова в сети. В видео на YouTube он окрестил автора монографии о войне 1812 года безграмотным. Он назвал историка «шарлатаном из шарлатанов с клинической манией величия».