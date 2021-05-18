Маэстро Понасенков появился у Урганта и покорил зрителей телешоу

Публицист Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, появился на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и покорил зрителей. В комментариях под выпуском на YouTube многие отметили, что у историка отлично получилось пообщаться с ведущим Иваном Ургантом и выступить с музыкальными номерами.

«Телевидение можно закрывать, лучше уже не будет», — отметил Eldenhor. «10 уничтоженных дешевок из 10», — заметил Why Not, вспомнив популярную у Понасенкова фразу, которую он использует в критических комментариях.

Многие зрители также заметили, что историк во многом чаще говорил и шутил, чем ведущий, из-за чего могло сложиться впечатление, что это уже не шоу Урганта. «Думаю, что выпуск стоило бы переименовать в "Вечерний Понасенков"», — написал KILLSPLASH. С ним согласился Gas A, подчеркнув, что «впервые за 1500 выпусков Ургант сам оказался гостем шоу».

Были и те пользователи, которые отмечали талант Понасенкова, но более сдержано оценивали его вокальные навыки. «Маэстро перепел даже медведя, который потоптался на его ушах», — пошутил Flyer. А юзер Андрей Семенов написал, что наверняка в эфир вошло не все, что было записано с участием Маэстро. «Понятно, что петь не умеет, но какая харизма, какой ум, какое обаяние, какой артистизм и творческий талант!» — заключил автор комментария.

Также об успехе публициста написали пользователи Twitter. Пользователь lmndlna заметил, что Понасенков «в очередной раз доказал свою исключительную гениальность и непогрешимость», так как «переиграл не только Урганта на его же собственной передаче, но и самого Джузеппе Верди», арию которого «Маэстро блестяще исполнил сверх нот, написанных этим жалким итальяшкой». По словам TheBalabama, «Маэстро в Урганте — это что-то великое», а 1104_viva поблагодарил Понасенкова за участие, так как «столько пафоса и стиля не получал никогда».

Евгений Понасенков — эпатажный историк-эстет, автор монографии о войне 1812 года. Регулярно появляется в передачах на телевидении, ведет канал на YouTube, на котором в том числе публикует размышления об актуальных событиях в мире и влоги из путешествий. Известен пользователям интернета благодаря мемам с его участием. Поклонники историка зачастую называют его Маэстро, а также используют такие эпитеты, как «великолепный» и «неподражаемый».