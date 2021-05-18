Маэстро Понасенков назвал себя достойнейшим на шоу Урганта

Публицист Евгений Понасенков, известный в сети как Маэстро, пришел на передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где во время общения с ведущим Иваном Ургантом назвал себя достойнейшим. Выпуск опубликован на сайте телеканала.

«Евгений, вы первый человек, который действительно выглядит как настоящий маэстро», — констатировал ведущий в беседе с Понасенковым в студии программы. Маэстро призвал начать общение с обсуждения его научной деятельности.

Публицист показал свою книгу, посвященную войне 1812 года, после чего Ургант обратил внимание на заднюю обложку, где находится фото Понасенкова. «Почему эту фотографию вы не поставили на обложку?» — задался вопросом ведущий, на что Понасенков пообещал в следующем издании поступить именно так.

Также историк и Ургант обсудили общение в интернете. Понасенков посетовал, что ему регулярно в личные сообщения пишут «приматы», не понимающие секрета успеха Маэстро в сети. «Когда в вас отзвуком отражается и звучит поэзия и история, то за этим интересно наблюдать», — подчеркнул публицист. После этого Ургант добавил, что тоже задумался о написании письма в личные сообщения Маэстро.

Затем ведущий попросил Понасенкова рассказать о своих перстнях. Во время рассказа об украшениях, имеющих историческую ценность, Ургант спросил: «Вы-то чего их надели на себя?». Публицист ответил: «Публика пришла, она радуется, она пришла смотреть на достойнейшего». В конце выпуска Понасенков обратился к группе «Фрукты» и под их аккомпанемент исполнил арию герцога Мантуанского из оперы Джузеппе Верди «Риголетто».

В конце апреля Понасенков появился в анонсе передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. Рядом с телецентром «Останкино» он прогулялся по парку вместе с Ургантом и соведущим Дмитрием Хрусталевым.