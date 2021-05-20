Ургант пошутил о служебном романе во время работы с Познером

Телеведущий Иван Ургант пошутил о том, что во время работы над циклом документальных фильмов с журналистом Владимиром Познером у него почти возник служебный роман. Таким образом он ответил на вопрос телеведущей Леры Кудрявцевой, ставшей гостьей программы «Вечерний Ургант». Выпуск опубликован на YouTube.

«За время работы на Первом канале у тебя был с кем-нибудь служебный роман?» — спросила Кудрявцева в рубрике «Свечи правды».

Ургант ответил отрицательно, но добавил, что ближе всего к этому он стоял во время съемок документального цикла с Познером. Телеведущий добавил, что Познер — очень умный мужчина, а сам он — очень красивый.

Тем не менее в придуманной Ургантом истории роман так и не случился. «Я очень верный. И я сказал "Что бы вы мне… Надевайте обратно часы, Владимир Владимирович. Категорическое нет"», — пошутил телеведущий.

Ранее в мае сообщалось, что Ургант и Познер решили снять фильм о России. Телеведущие будут путешествовать на теплоходе по Волге. Они намерены побывать в Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.

Последний совместный фильм Познера и Урганта, посвященный Японии, вышел в начале 2021 года. Серия документальных фильмов о поездках ведущих по разным странам мира выходит на Первом канале. Дуэт за время съемок побывал в США, Франции, Италии, Германии, Англии, Израиле, Испании, Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии.