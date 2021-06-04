Ургант высмеял участников ПМЭФ

Ведущий Первого канала Иван Ургант высмеял участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ироничной манере он высказался о предпринимателях, которые тратят большие суммы денег, чтобы рассказать другим об экономии. Отрывок программы «Вечерний Ургант» доступен на YouTube.

«Я напомню, что международный экономический форум — это мероприятие, на которое со всей страны съезжаются бизнесмены, платят за участие по 900 тысяч рублей, чтобы в течение нескольких дней обсуждать, как сделать так, чтобы жить в стране стало дешевле», — пошутил телеведущий.

Шоумен добавил, что одним из спикеров форума стал популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин. На вопрос соведущего программы Дмитрия Хрусталева о том, чему юноша может научить экономистов, Ургант ответил, что Милохин умеет экономить, потому что в 19 лет купил себе Maybach.

Ургант отдельно высмеял момент, когда сразу несколько спикеров легли на пол, чтобы Милохин записал новое TikTok-видео для своего канала. «Никого не удивило, что все легли на пол, потому что любой человек, который в нашей стране занимается бизнесом, всегда готов к тому, что к нему могут зайти люди и попросить всех лечь на пол», — сказал ведущий.

Ранее Ургант посмеялся над купанием президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи. В шуточном ролике в эфире программы «Вечерний Ургант» он проинструктировал людей, одетых в маски дельфинов, как правильно плавать вокруг яхты, на которой глава государства вышел в море вместе с российским коллегой Владимиром Путиным.