Ургант возмутился нормой покупки алкоголя в одни руки

Телеведущий Иван Ургант возмутился идеей общественников ввести норму покупки алкоголя в одни руки. Такое мнение он озвучил в эфире своего вечернего шоу на «Первом канале».

«Вопрос: как вести учет литров? Куда будет устанавливаться счетчик, благодаря которому можно будет на сайте Госуслуг смотреть, можем ли мы еще сто грамм поднять за День Победы?», — задался вопросом ведущий. По его словам, пять литров алкоголя — «маловато».

После этого Ургант показал зрителям россиянина, который нашел способ купить больше алкоголя. На ноутбуке телеведущего появилась картинка мужчины с шестью руками.

Ранее член Общественной палаты России и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести норму, по которой каждый гражданин в одни руки не сможет приобрести больше пяти литров алкоголя в год. По его словам, основываясь на нормах, выстроенных медицинским сообществом, необходимо определить допустимый литраж, который россиянин может купить для себя.