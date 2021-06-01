Ургант высмеял купание Лукашенко в Черном море и назвал его усатым моржом

Телеведущий Иван Ургант высмеял купание президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи. В шуточном ролике в эфире программы «Вечерний Ургант» он проинструктировал людей, одетых в маски дельфинов, как правильно плавать вокруг яхты, на которой глава государства вышел в море вместе с российским коллегой Владимиром Путиным. Выпуск опубликован на YouTube.

Ведущий перечислил «дельфинам» необходимые действия: им нужно подплыть к яхте, показать трюк вроде тройного сальто и снова нырнуть. Одному из мужчин он разрешил «делать фонтан». Найти яхту, по словам Урганта, будет легко: «Она там одна, под ней ядерный подводный крейсер».

«Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь, это президент Белоруссии. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают», — отметил телеведущий. Сам он сообщил, что переоденется в чайку, отправится в небо и «точно попадет» в Лукашенко, чтобы тот «понял, что транш будет».

Ранее в мае Путин во время переговоров с Лукашенко в Сочи предложил белорусскому коллеге искупаться. Путин отметил, что море в Сочи становится все теплее. Лукашенко принял предложение и искупался.

Переговоры двух лидеров состоялись на фоне скандала вокруг задержания в Белоруссии бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Блогер летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair. Лайнер совершил вынужденную посадку в Минске из-за предупреждения белорусского диспетчера о письме про бомбу на борту.