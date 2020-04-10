Телеведущий нашел универсальный способ отомстить раздражающим на карантине детям

Американский телеведущий Конан О'Брайен рассказал зрителям, как можно разыграть детей, которые раздражают родителей во время карантина. Универсальный способ он презентовал на YouTube в рубрике «Карантинные советы от Конана».
Ведущий отметил, что «люди заперты в домах со своими детьми, и они сводят взрослых с ума». «Хотите отомстить? Все просто!» — заметил ведущий.
«Так как все спортивные прямые трансляции отменили, каналы вновь показывают лучшие игры и турниры прошлого. И вы уже знаете итоговые результаты», — сообщил Конан и улыбнулся. По его словам, нужно лишь сказать детям, что это прямые трансляции и убедить их поставить все карманные деньги против денег родителя на одну из команд.
По мнению О'Брайена, это «прекрасный способ выиграть деньги и испортить настроение детям». Ведущий добавил, что при этом родитель проведет время с семьей, что сделает его героем в глазах других. В конце ролика он заключил, что если в этот розыгрыш поверит ребенок старше четырех лет, то «у него серьезные проблемы».
В августе 2019 года пользовательница TikTok Фелисити Крэйн (Felicity Crane) разыграла своих детей не менее жестоким образом: она сделала вид, что отрезала себе часть пальца ножом. Для трюка женщина воспользовалась морковью и поддельной кровью. Сыновья пришли в ужас от увиденного и попытались помочь матери.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения