Мужчина впервые с начала пандемии пришел в офис и обнаружил необычную находку

Мужчина рассказал, как впервые с начала пандемии коронавируса пришел на работу в офис. Пользователь Reddit с ником theskinwearein опубликовал снимок необычной находки, обнаруженной им на рабочем месте. Публикация набрала более 38 тысяч лайков.

По словам автора поста, он не был в офисе с марта 2020 года — месяца, когда во многих странах мира начали вводить локдаун и режим самоизоляции для борьбы с пандемией и снижения нагрузки на медицинские учреждения из-за резкого роста числа заболевших.

В результате многие люди месяцами работали удаленно, а в некоторых странах возвращение стало возможным только летом 2021 года, как в случае с theskinwearein.

Он пояснил, что, подойдя к своему рабочему месту, увидел странный засохший предмет. При ближайшем рассмотрении он осознал, что это плод киви — фрукт все это время лежал на столе. Мякоть киви усохла, и от фрукта осталась только скукожившаяся кожура.

В комментариях многие признались, что их позабавила находка автора, и рассказали, что они встретили у себя на работе спустя долгие месяцы отсутствия в офисе. Так, юзер myteethhurttoday обнаружил целую коробку батончиков мюсли, которые, к тому моменту оказались уже просроченными. Erito, наоборот, не нашел в офисе свою куртку, которая ему крайне нравилась. А omegastuff оставил немного кофе на дне чашки, планируя «помыть ее завтра». В итоге спустя год с лишним он обнаружил там плесень.