Женщина хотела помочь коллегам и случайно раскрыла свой постыдный секрет

Женщина хотела помочь коллегам и предложила воспользоваться ее личным компьютером. Вскоре она пожалела о своем решении, потому что браузер Google Chrome раскрыл ее постыдный секрет: вся история посещенных сайтов в нем состояла из порно. Своим позором она поделилась на Reddit.

Героиня истории объяснила, что предложила коллегам свой ноутбук, чтобы они смогли записаться на прививку от коронавируса. Ссылка не работала в Safari — браузере, который она всегда использовала для работы, поэтому она открыла Google Chrome.

Двое коллег без труда оформили запись, а третий не смог вспомнить свой почтовый индекс, так как недавно переехал. Мужчина решил найти в интернете магазин, который находится рядом с его домом, и поискать индекс на его сайте. Когда он начал вводить свой запрос, все увидели историю посещенных сайтов рассказчицы и узнали ее тайное пристрастие.

Все ее запросы так или иначе были связаны с секс-видео. Автор поста объяснила, что скачала Google Chrome во время локдауна, чтобы смотреть порно, и никогда не чистила историю этого браузера, так как для работы пользовалась только Safari.

«Только порно. Много порно. И ничего, кроме него, вроде иконки Facebook», — рассказала автор поста. Женщина добавила, что испытала в тот момент ужасный стыд. Ее коллеги молчали. Героиня истории уверена, что они приняли ее за извращенку, которую в жизни не интересует вообще ничего, кроме порно.

По словам рассказчицы, после этого инцидента они работали в полной тишине. Никто из коллег не упомянул инцидент с порно. «По крайней мере, теперь у меня в Google Chrome есть семь порносайтов и рыбный магазин», — поиронизировала над ситуацией женщина.

В комментариях к посту пользователи социальной сети поддержали ее и поделились похожими рассказами, связанными с порнографией и историями браузеров.